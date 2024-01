Pedro Felipe, il brasiliano scelto dalla Juve

La Juve investe in Brasile. Ha trovato l’accordo con il Palmeiras per Pedro Felipe, diciannove anni, difensore centrale, in grande evidenza nella Copinha, uno dei tornei più prestigiosi in Sudamerica. Sei mesi di prestito, già concordato il prezzo per il riscatto: due milioni. Pedro Felipe giocherà da febbraio in Serie C con la Next Gen, allenata da Massimo Brambilla. E’ alto un metro e 90, si muove sul centro-destra, è nato a Itajuípe il 23 maggio del 2004.