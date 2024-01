Sacha Boey, il Bayern rilancia

Il Bayern non si ferma a Bryan Zaragoza, la “formica atomica”, come è stato soprannominato dai tifosi del Granada: ventidue anni, spagnolo, un metro e 64, ala sinistra, arriverà in Germania nella prossima estate. Il club tedesco ha chiuso l’affare con largo anticipo per evitare un clima da asta selvaggia: tredici milioni e la garanzia di lasciare Zaragoza nella squadra allenata da Medina fino a giugno. Ora, però, sta cercando per gennaio un terzino destro. La richiesta è partita direttamente da Tuchel. Il primo nome era l’inglese Trippier, ma il Newcastle si è rifiutato di aprire una trattativa. Ha alzato il muro, spiegando che la decisione non era legata al prezzo. E così il Bayern sta lavorando per chiudere l’acquisto di Sacha Boey, ventitré anni, francese, che gioca in Turchia nel Galatasaray.