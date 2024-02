Ibrahim Diarra e la maglia del Barcellona

La notizia è stata celebrata sui social dai dirigenti dell’Accademia Africa Foot. Un messaggio pieno di affetto: “Ti auguriamo il massimo”. Ibrahim Diarra ha diciassette anni, è maliano e ha raccolto applausi nel Mondiale Under 17. Cinque gol e quattro assist: ha trascinato la sua nazionale al terzo posto, dopo aver battuto per 3-0 l’Argentina. E’ entrato nei radar del Barcellona, che lo ha invitato a sostenere un periodo di prova nella cantera, nella struttura della Masia. Un premio per Diarra, ma anche per tutta l’Accademia Africa Foot. E’ stato Deco, il direttore sportivo del club blaugrana, a portarlo in Spagna anticipando la concorrenza dell’Arsenal e del Bayer Leverkusen.