Kauã Elias, c’è la fila davanti alla sede del Fluminense

In Brasile viene paragonato a Gabriel Jesus, che era stato portato in Europa dal Manchester City e ora insegue con l’Arsenal un titolo che manca dal 1994, dai tempi di Wenger e del mitico Highbury, di Henry e Bergkmap, Vieira e Pires. Kauã Elias è l’ultima scoperta del Fluminense: centravanti, un metro e 81, destro naturale, classe 2006, quattro gol nel Mondiale Under 17, organizzato in Indonesia e vinto il 2 dicembre dalla Germania.