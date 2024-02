Nathan Tella e lo spettacolo del Bayer Leverkusen

È un momento storico per il Bayer Leverkusen, che non vince il titolo dal 1959: c’era il muro di Berlino e il campionato della Germania Ovest si chiamava Oberliga. La squadra ruotava intorno al centravanti Eckehard Feigenspan, che segnò trentatré gol in quella stagione. L’allenatore era Paul Ossvald, Decisiva la finale vinta per 5-3 con il Kickers Offenbach. Dopo 65 anni di attesa, il Bayer si avvicina al traguardo. Merito di Xabi Alonso, che potrebbe sostituire in estate Jürgen Klopp sulla panchina del Liverpool. Ventitré partite, 61 punti, +11 sul Bayern, zero sconfitte, 59 gol realizzati e 16 subiti.