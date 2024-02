Cameron Puertas, il mago dei diciotto assist

La favola continua. L’ Union Saint-Gilloise può tornare a vincere il campionato belga dopo 89 anni: era il 1935. Ma il club dell’imprenditore inglese Tony Bloom , che governa il Brighton di De Zerbi , settimo in Premier e rivale della Roma negli ottavi di Europa League , si è regalato anche un altro viaggio in Conference , dopo il capolavoro di giovedì sera, quando ha eliminato l’ Eintracht Francoforte . Domina la Jupiler Pro League con 62 punti in 26 partite. E all’estero si giocherà un posto nei quarti di finale contro il Fenerbahçe . L’allenatore è una vecchia conoscenza del calcio italiano: il tedesco Alexander Blessin , che nel 2022 non era riuscito a centrare la salvezza sulla panchina del Genoa .

IL MODULO - Emozioni e spettacolo con il 3-4-1-2. Un calcio che diverte e produce risultati prodigiosi per una realtà, quella dell’Union Saint-Gilloise, che aveva dominato la scena solo fino alla seconda guerra mondiale, quando era riuscito a vincere undici titoli in Belgio. Una società rilanciata dalle idee di Bloom e da una talent room che sta recitando un ruolo di spicco sul mercato. Nella scorsa estate il club ha ceduto il centravanti Victor Boniface al Bayer Leverkusen, firmando così l’operazione più ricca della sua storia: 20 milioni e mezzo di euro sul conto in banca. Nonostante la partenza del nigeriano e dell’ivoriano Simon Adingra, tornato al Brighton dopo il prestito, l’Union Saint-Gilloise ha creato le basi per un anno da protagonista.

IL MAGO DEGLI ASSIST - Tra le novità della squadra di Blessin c’è un trequartista spagnolo, Cameron Puertas, che è considerato il mago degli assist: ne ha firmati diciotto in trentotto partite, tra campionato e coppe. Non solo: ha segnato anche otto gol. E’ nato a Losanna, in Svizzera, il 18 agosto del 1998: destro naturale, un metro e 78, una carriera cominciata nel Football Club Forward e nel Vaud. L’Union Saint-Gilloise l’ha acquistato durante il mercato invernale del 2022. Affare low-cost: 1,16 milioni di euro. Trattativa chiusa con il Losanna. Cameron Puertas fa la differenza, cambia marcia alla squadra: passaggi filtranti, visione di gioco, fantasia, tiro da fuori area. E’ stato uno dei protagonisti della vittoria per 2-1 a Francoforte: suo il gol che ha sbloccato il match. In estate potrebbe andare via, ha il contratto in scadenza nel 2025 e costa sette milioni. Sogna un posto nel Brighton, in Premier.