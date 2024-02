Valentin Gomez guida la Next Generation dei difensori argentini

La boutique resta aperta. Dopo la cessione di Santiago Castro al Bologna , il Velez Sarsfield è pronto a realizzare un’altra plusvalenza. Tante offerte sul tavolo per Valentín Gómez , difensore centrale, mancino, vent’anni, entrato da qualche settimana anche nei ragionamenti del ct Lionel Scaloni . Stopper moderno, ma con le caratteristiche dei marcatori old style: svelto, potente, abituato a fare a sportellate con i centravanti. Ricorda un po’ l’ex interista Cordoba : è alto un metro e 81, ma stacca bene di testa sui calci piazzati. Concentrato, attento, letture corrette in fase di chiusura e di anticipo, senso della posizione.

IL CONTRATTO - È nato a San Miguel, in provincia di Buenos Aires, il 26 giugno del 2003. Il Velez è riuscito a comprenderne le potenzialità prima del River Plate e del Boca Juniors. Ha una clausola da dieci milioni, ma il suo contratto scade il 31 dicembre. I dirigenti del “Fortín” lo saluteranno a giugno. Si è mosso il Villarreal per Gómez, così come la Fiorentina, che può contare in Argentina sui consigli di Nicolas Burdisso, consulente di mercato del presidente Commisso. In questa stagione ha giocato sei partite nella Superliga, cominciata a gennaio, e ha segnato un gol al Gimnasia y Esgrima. Si muove in una linea a quattro, accanto a Emanuel Mammana, scuola River Plate, che Mancini aveva portato in passato allo Zenit San Pietroburgo. Tra i suoi estimatori c’è anche Javier Mascherano, che l’ha promosso titolare nella nazionale Under 20. Ha anche il passaporto spagnolo, può essere tesserato con lo status di comunitario.