Vitor Reis e i paragoni con Thiago Silva

In Brasile c’è una “sensação“ che si è trasformata in un veloce passaparola: Vitor Reis può ripetere la carriera di Thiago Silva. Lo pensano gli allenatori che lo hanno visto crescere nel settore giovanile del Palmeiras, i tifosi che frequentano l’Allianz Parque e i tecnici della federazione brasiliana, da Dudu (che l’ha seguito durante il percorso nell’Under 16) a Phelipe Leal, che gli ha consegnato la fascia di capitano nella nazionale Under 17. È diventato maggiorenne il 12 gennaio, Vitor Reis, classe 2006, un metro e 86, destro naturale, carattere da leader, marcatore e regista arretrato, lancio, tempi giusti nell’organizzazione della difesa a quattro. Un ruolo dominante, anche in rapporto all’età e alle esperienze.