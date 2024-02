Yaakobishvili e il contratto firmato con il Barça

L’Ungheria sta recuperando prestigio e credibilità. Merito anche di un ct italiano, Marco Rossi, capace di guidare il rilancio di un movimento che aveva fatto scuola, in passato, con Ferenc Puskas e Nandor Hidegkuti. Una ricostruzione partita dalle scuole calcio e dagli investimenti nei settori giovanili. Anche il Barcellona ha scommesso su un ragazzo ungherese. Si chiama Aron Yaakobishvili, è un portiere, fa parte della cantera blaugrana, vive nella foresteria della Masia e nel suo ruolo viene considerato - a livello europeo - uno dei profili più quotati. Ha diciassette anni, è nato a Budapest il 6 marzo del 2006. Ha cominciato a farsi conoscere nell’accademia del Barati Borlabda. Ha giocato poi nell’Angyalföldi Sportiskola e nell’Mtk Budapest. Nel 2017 è volato in Spagna: dieci mesi nell’Atlètic Sant Just e il passaggio al Barcellona. Suo padre è nato in Georgia e ha trascorso due anni in Israele. Sua madre è ungherese. Anche suo fratello maggiore, Antal, è un calciatore: classe 2004, difensore centrale, titolare nella squadra B del Girona.

LO ALLENA LOPEZ, EX LAZIO - Aron Yaakobishvili è uno dei pilastri del Barcellona Under 19, allenato da Oscar Lopez, ex terzino della Lazio, uno dei primi acquisti nel 2004 del presidente Claudio Lotito. Cinque partite da titolare nella Youth League, quattro vittorie e una sconfitta, tre clean sheet, cinque gol subiti. Ha un contratto fino al 2025. Ogni tanto si allena con il Barcellona B di Rafa Marquez. Due qualità: sicurezza nelle uscite e padronanza nella gestione del pallone con i piedi.