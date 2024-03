Mukau, la sorpresa del campionato belga

Non ha ancora compiuto vent’anni, ma viene considerato uno dei centrocampisti più interessanti del campionato belga. Gioca nel Malines, città in cui è nato nel 2004: si chiama Ngal’ayel Mukau, è un mediano-regista, può fare il perno centrale nel 4-3-3 oppure giocare accanto a un altro centrocampista. Sedici partite nella Jupiler Pro League, finora, contrassegnate da un dato statistico: 87,7% di passaggi riusciti. Nonostante le pressioni della “Royal Belgian Football Association” e una partita disputata con l’Under 18 di Thierry Siquet, ora ha deciso rispondere alla convocazione della nazionale Under 20 del Congo, il Paese di origine della sua famiglia: un regalo che ha voluto fare ai genitori.