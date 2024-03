Otavio, la carta di Sergio Conceiçao

Si chiama Otavio, con una sola “t”, e non è un parente del centrocampista che il Porto ha ceduto nella scorsa estate in Arabia Saudita, all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, per sessanta milioni. Anche il ruolo e il passaporto sono diversi: gioca in difesa, nella posizione di centrale, è brasiliano, è cresciuto nel Flamengo e il club di Sergio Conceiçao l’ha acquistato durante il mercato di gennaio per dodici milioni dal Famalicão, che lo aveva preso nell’estate del 2023 per 478.000 euro. Ventisei partite e due gol in Primeira Division per conquistarsi la stima del Porto, abituato a investire sempre con l’idea di rivendere a cifre più alte.