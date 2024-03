Diego Moreira e il Chelsea della “new generation”

LE SOLUZIONI - Profilo da 4-3-3 e da 4-2-3-1. Estro e genialità, una somma di valori che va però disciplinata, considerando l’età e le varie tappe di un processo di crescita. È nato in Belgio, a Liegi, il 6 agosto del 2004. Ha iniziato a giocare nello Standard. Il Benfica l’ha scoperto nel 2020 e l’ha portato a Lisbona. È mancino, ha firmato con il Chelsea un contratto fino al 2028. Ha debuttato con la maglia dei Blues nel secondo turno della Coppa di Lega, in occasione della gara vinta per 2-1 contro il Wimbledon: Pochettino l’ha fatto partite titolare e l’ha tenuto in campo per quarantacinque minuti, sostituendolo poi con il senegalese Nicolas Jackson, ex Villarreal, costato trentasette milioni e autore finora di nove gol in Premier.