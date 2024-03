Ramaj, la rivoluzione dell’Ajax prosegue in porta

“Work in progress”: è il messaggio che arriva dagli uffici dell’ Ajax , quinto in campionato e bocciato anche negli ottavi di Conference , dove è stato travolto dall’ Aston Villa . Una stagione da incubo, quella vissuta dal club di Amsterdam . E’ cambiato l’allenatore: via Maurice Steijn , dentro John Van't Schip , scelto da Louis Van Gaal , consigliere esterno. Fuori anche il direttore sportivo Sven Mislintat , sostituito da Marijn Beuker . Un anno di transizione, da lavori in corso. L’obiettivo è creare le basi per un 2025 che dovrà segnare il rilancio. Una rivoluzione che ha riguardato la spina dorsale della squadra: dal portiere Diant Ramaj (2001) al difensore centrale Jorrel Hato , classe 2006, dal mediano norvegese Sivert Mannsverk (2002) a Brian Brobbey (2002), ritornato in Olanda dopo la complicata esperienza nel Lipsia e autore di sedici gol in Eredivisie .

CINQUE MILIONI - Un colpo di spugna sul passato, dopo gli anni d’oro delle plusvalenze. Un percorso in salita che è costato alla società anche qualche contestazione. Ora l’obiettivo, in campionato, è centrare la qualificazione in Europa League. Scelte drastiche, come quella che ha riguardato il portiere argentino Geronimo Rulli, finito in panchina. Largo a Ramaj, ventidue anni, tedesco, venti partite di fila da titolare in Eredivisie. L’Ajax lo ha preso in estate dall’Eintracht Francoforte, investendo cinque milioni. Scuola Stoccarda e Stuttgarter Kickers, i club della sua città. Il passaggio all’Heidenheim, l’esordio in Bundesliga il 16 gennaio del 2022 con la maglia dell’Eintracht: 1-1 sul campo dell’Augsburg. Un metro e 89, origini kosovare, è nato il 19 settembre del 2001. Sicuro nelle uscite, ambidestro, bravo nella costruzione dal basso. Vale dieci milioni, ha un contratto fino al 2028, l’Ajax lo considera un capitale.