Nusa, la novità della Norvegia di Haaland e Ødegaard

I tifosi della Norvegia, sui social, lo hanno definito “vår lille Neymar”. Tradotto: “il nostro piccolo Neymar”. Un paragone suggestivo, un complimento che è l’augurio più bello per le ambizioni di Antonio Nusa, ala sinistra, diciotto anni, quattro partite e un gol nella nazionale di Haaland e Ødegaard. Scatto, magie, tecnica raffinata: il suo idolo è proprio il brasiliano, ora all’Al-Hilal. E’ nato a Langhus il 17 aprile del 2005: il papà è nigeriano e la mamma è norvegese. Si è fatto conoscere nel settore giovanile dello Stabaek. Poi, il 31 agosto del 2021, ha lasciato la famiglia e si è trasferito in Belgio, al Bruges: per un po’ di tempo ha vissuto nel college del club, ora ha preso un appartamento in affitto vicino al campo dove si allena la squadra di Nicky Hahyen, che la Fiorentina potrebbe incrociare nell’eventuale semifinale di Conference League.