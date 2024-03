George Ilenikhena, il centravanti della Francia del futuro

Non ha ancora l’età per guidare la macchina. Arriva al campo di allenamento in autobus o in compagnia della sua famiglia. È nato a Lagos, capitale della Nigeria, ma è cresciuto in Francia, ha il doppio passaporto e sogna la convocazione nella nazionale di Deschamps. George Ilenikhena è un centravanti, ha diciassette anni e gioca in Belgio, nell’Anversa, che l’ha acquistato in estate per sei milioni dall’Amiens, dove era stato scoperto dall’allenatore Philippe Hinschberger.