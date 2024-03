Debast, il nome nell’agenda del Milan

Lascerà l’Anderlecht a luglio. Scelta condivisa con i dirigenti: Zeno Debast si sente pronto per giocare all’estero, così come il club ha deciso di cedere il difensore centrale, che trova spazio quasi sempre nella Top 11 del campionato belga. L’Ajax lo ha fatto studiare, ma anche il Milan ha raccolto diverse relazioni su Debast, vent’anni, un metro e 91, abituato a muoversi sul centro-destra, in una linea a quattro. Divorzio scontato, perché il ragazzo ha rifiutato il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2025. Il pericolo di perderlo a parametro zero agita l’Anderlecht, che lo valuta intorno ai dodici milioni.