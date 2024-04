Anselmino, il Milan cerca il difensore del Boca Juniors

Il primo nodo da sciogliere riguarda l’allenatore. Stefano Pioli è ai saluti, il divorzio diventerà ufficiale a fine maggio. Cardinale e Ibrahimovic stanno scegliendo l’uomo che dovrà ricostruire il Milan . Proseguono i contatti con Julen Lopetegui , che ha lasciato nella scorsa estate la panchina del Wolverhampton e aveva vinto in passato l’ Europa League con il Siviglia. Il suo calcio ruota intorno a due moduli: il 4-3-3 e il 4-2-3-1. Ma c’è un particolare che rafforza la sua candidatura: ha sempre saputo valorizzare i giovani, vincendo un Europeo Under 19 e un Europeo Under 21 da ct della Spagna .

CASA BOCA - Il nuovo Milan continuerà a lavorare sui talenti: strada tracciata da Pioli. Una pista porta a Buenos Aires, in casa del Boca Juniors. L’obiettivo è Aaron Anselmino, difensore centrale, classe 2005, 19 anni tra poche ore (è nato il 29 aprile a Bernardo Larroudé), destro naturale, un metro e 86, contratto fino al 2028 e clausola da venti milioni. È entrato nei piani del Milan, ma viene seguito anche dal Manchester United e da Mick Court, responsabile dell’area scouting dei Red Devils. C’è anche il via libera di Erik Ten Hag. La decisione finale spetterà ai direttori tecnici Darren Fletcher e a Jason Wilcox.

L’INTUIZIONE - Anselmino è l’ultima scoperta del Boca Juniors. In dieci mesi è diventato uno dei pezzi pregiati del mercato. Jorge Almirón l’ha fatto debuttare l’11 giugno del 2023 contro il Lanus. L’ha schierato in corsa al posto dell’infortunato Bruno Valdez. E l’ha subito promosso. Nove presenze e un gol al Trinidense nella “Copa Sudamericana”. Anticipo, colpo di testa, fisico strutturato. Il suo modello è Matthijs De Ligt, ex Juve, ora al Bayern. Svelto in marcatura, ma anche ordinato in fase di costruzione. È gestito dagli agenti della “ML Sports”.