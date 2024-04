Juan Sforza, dal blitz di Sartori all’affare saltato con il Bologna

Juan Sforza era entrato nei piani del Bologna. È un centrocampista argentino, ha ventidue anni, gioca nel ruolo di mediano-regista. Sartori lo aveva notato nel 2022 con la maglia del Newell’s Old Boys, che l’ha ceduto poi nello scorso febbraio in Brasile, al Vasco da Gama, per 4,6 milioni di dollari. Il Bologna aveva pensato di portarlo in Italia alla fine di luglio, ma poi si sono verificate due nuove situazioni: si è sbloccata la trattativa con il Nottingham Forest per avere Freuler, premiato ora con la fascia di capitano, dopo l’infortunio di Ferguson, e Thiago Motta ha deciso di insistere su Oussama El Azzouzi, classe 2001, marocchino, arrivato a Casteldebole in estate dall’Union Saint-Gilloise, due gol e due assist in Serie A.