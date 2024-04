Denkey, 25 gol in 33 partite: il Cercle Bruges fa il prezzo

Nella Jupiler Pro League si registra un’età media molto bassa: 24,9 anni. I giocatori sono 448, gli stranieri sfiorano il 60%. Il Belgio rappresenta ormai uno dei nuovi poli del mercato. Da Milinkovic-Savic a De Bruyne, tanti big si sono fatto conoscere nella Jupiler Pro League. Si lanciano talenti, si compra a prezzi interessanti, in rapporto ai campionati di prima fascia. Ora si sta aprendo un’asta per Kevin Denkey, ventitré anni, togolese, centravanti del Cercle Bruges, capocannoniere con 25 gol in 33 partite: potente, rapido, un metro e 81, destro naturale, repertorio completo.