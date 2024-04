Hermansen e la festa-promozione del Leicester di Maresca

La promessa è stata mantenuta. Il Leicester, allenato da Enzo Maresca, ha festeggiato il ritorno in Premier a distanza di un anno dalla retrocessione. Ha dominato la Championship: primo posto, 94 punti in 44 partite, +47 come differenza reti, 16 gol di Vardy, 12 di Dewsbury-Hall e Mavididi, 7 di Daka. Fino a gennaio le Foxes hanno potuto contare sull’aiuto di un altro italiano, Cesare Casadei, centrocampista, scuola Inter, riportato poi al Chelsea da Mauricio Pochettino. E sempre durante il mercato invernale stava arrivando a Leicester anche Stefano Sensi, rimasto poi all’Inter per un problema burocratico emerso a poche ore dalla chiusura dell’affare.