Beier, il nome nuovo della Bundesliga

Aspetta la telefonata di Julian Nagelsmann. Un desiderio, un traguardo, una possibile sorpresa, soprattutto dopo lo stage di marzo. Maximilian Beier potrebbe entrare nella lista dei convocati del ct tedesco per l’Europeo. Un nome nuovo, la carta in più da tenere in tasca durante un torneo che la Germania giocherà in casa e che dovrà segnare un’inversione di tendenza dopo la deludente avventura al Mondiale in Qatar. Beier è un centravanti, ha ventuno anni, ha segnato tredici gol in Bundesliga con l’Hoffenheim. Un bilancio arricchito anche da quattro assist.