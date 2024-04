Baturina, la maglia della Dinamo Zagabria e il mito Modric

In Croazia lo hanno definito “il nuovo Modric”. Un paragone che è una montagna da scalare per Martin Baturina, mezzala o trequartista, ventuno anni, destinato a diventare la prossima cessione eccellente della Dinamo Zagabria. Stava per salutare, per andare via, già nella scorsa estate, quando l’Arsenal si era trovato a un passo dall’accordo: un’offerta da quindici milioni che è stata poi rifiutata dalla Dinamo. Mikel Arteta aveva spinto per portarlo a Londra. Centrocampista di ordine e costruzione: un metro e 72, visione di gioco, lancio, intelligenza tattica. Detta i tempi della manovra e arriva spesso anche al tiro. Cinque gol e sette assist nel campionato croato. Una doppietta allo Slaven Belupo.