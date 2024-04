Mika Godts e la stagione da incubo dell’Ajax

Fuori nella fase a gironi di Europa League. Eliminato negli ottavi di Conference dall’Aston Villa. Bocciato in Coppa d’Olanda, nel secondo turno, dall’Hercules, club di serie D. Quinto in Eredivisie, a -35 punti dal Psv campione. L’esonero di Maurice Steijn, l’arrivo in panchina di John Van’t Schip. Due direttori sportivi: da Sven Mislintat, licenziato dopo cinque partite, a Marijn Beuker. Una stagione tormentata, quella dell’Ajax: errori, contrasti, problemi interni. Tanta nostalgia di Ten Hag, da quasi due anni alla guida del Manchester United, ma anche per il dg Van der Sar, che all’inizio dello scorso luglio aveva fatto tremare i tifosi olandesi a causa di un’emorragia celebrale.