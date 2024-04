Sissoko, chi è il mediano seguito dalla Lazio e dal Bologna

La Lazio si è informata, Sartori l’ha seguito per il Bologna, anche la Fiorentina ha cominciato a studiarlo. Ibrahima Sissoko è un mediano, gioca nello Strasburgo, è un’occasione a parametro zero: si svincola il 30 giugno, ha ventisei anni, cerca il salto di qualità dopo 195 partite, 5 gol e 14 assist con il club francese. È maliano: muscoli, tanti palloni recuperati, un metro e 93, un grande lavoro in fase difensiva, ma anche logica e sostanza. In Ligue 1, durante questa stagione, è stato impiegato 24 volte: sei cartellini gialli, un rendimento che gli ha permesso di trovare posto in alcune giornate anche nella Top 11 del campionato.