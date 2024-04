Hancko, il primo nome del nuovo Liverpool di Arne Slot

LA MAPPA - Slot sta cominciando a ragionare con i dirigenti del Liverpool anche sui possibili rinforzi. Tra gli obiettivi c’è quello di acquistare un difensore centrale che sappia sostituire Matip, fermo per una lesione ai legamenti e intenzionato a svincolarsi. La caccia al nuovo gemello di Van Dijk è iniziata. E il primo nome della lista è David Hancko, ventisei anni, slovacco, mancino, un metro e 88, che Corvino aveva portato molto giovane a Firenze per 1,8 milioni e che Slot ha saputo trasformare successivamente in un leader nel Feyenoord. È nato a Prievidza il 13 dicembre 1997, costa trentacinque milioni e piace anche al Napoli, che ha deciso però di concentrarsi su Buongiorno del Torino.

FINO AL 2028 - Hancko era stato scoperto dalla Fiorentina quando giocava nello Zilina. Ha fatto esperienza nello Sparta Praga. Il Feyenoord l’ha preso nell’estate del 2022 per otto milioni. All’inizio dello scorso dicembre, Hancko ha prolungato il contratto fino al 2028. Trentuno partite, quattro gol e due assist in questo campionato. Il Liverpool si muove, il Feyenoord non farà sconti. Neppure a un amico come Arne Slot.