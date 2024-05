Lind, 10 gol e le manovre delle big

Lo stadio del Silkeborg, club danese, si chiama Mascot Park e sta diventando un punto di ritrovo per diversi osservatori dei grandi club, dall’Ajax al Psv, dal Manchester United all’Atletico Madrid. Tante le relazioni su Alexander Lind, centravanti, ventuno anni, dieci gol nella Superliga. In estate potrebbe lasciare il Silkeborg, che il 9 maggio ha vinto la Coppa di Danimarca battendo in finale l’Aarhus (1-0, rete del terzino Oliver Sonne, classe 2000) .