Jordan James, ecco il primo obiettivo dell’Atalanta

IL BLITZ DELL’ATALANTA - Non c’è solo Jobe, però. L’altro talento della Championship è Jordan James, gallese, vent’anni il prossimo 2 luglio: è il grande tesoro del Birmingham, retrocesso in League One. Otto gol, un metro e 90, centrocampista totale. Visione di gioco, tiro da fuori, forza nei tackle, dinamismo, intensità, ritmo. L’Atalanta lo sua seguendo da gennaio: potrebbe essere il primo colpo in vista della prossima stagione. È nato in Inghilterra, a Hereford, ma ha scelto la nazionalità gallese di suo padre Tony, ex difensore del Burton Albion e del Newport. A portarlo nell’Academy del Birmingham era stato Mike Dodds. Fa già parte della nazionale, è stato convocato per il Mondiale in Qatar. Destro naturale, piace anche al Chelsea e al Tottenham. L’Atalanta è in vantaggio. James ha un contratto che scade nel 2025, ma il Birmingham può esercitare un’opzione per prolungarlo di un altro anno. Costa intorno ai dieci milioni di sterline.