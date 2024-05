Adam Wharton, il nuovo gioiello della Premier

È stato l’ultimo regalo di Roy Hodgson : sua l’intuizione di prendere Adam Wharton , uno giovani più interessanti della Premier League . Mediano-regista, mancino, classe 2004, vent’anni compiuti il 6 febbraio. Hodgson l’ha portato al Crystal Palace alla fine di gennaio, a poche ore dalla chiusura del mercato invernale. Lo aveva studiato nel Blackburn , dove era stato allenato dall’ex milanista Tomasson . Operazione da ventuno milioni. Wharton si è preso subito un posto da titolare: sedici presenze in Premier e tre assist. Anche dopo l’esonero di Hodgson e l’arrivo in panchina di Oliver Glasner ha continuato a recitare un ruolo di spicco nel 3-4-3.

IL CT CARSLEY - Maglia numero 20, ha quasi sempre giocato accanto a Will Hughes. È stato uno dei protagonisti del brillante finale di stagione del Crystal Palace, che ha conquistato diciannove punti nelle ultime sette giornate e si è piazzato al decimo posto. Wharton è stato già convocato nell’Inghilterra Under 21, guidata da Lee Carsley. Ha debuttato il 26 marzo, in occasione del 7-0 al Lussemburgo. Governa il gioco, va in pressing, copre e riparte. Numeri da maratoneta, ma anche qualità in regia: ordinato e robusto nei contrasti. Ha un contratto fino al 2029. In caso di necessità può essere schierato nel ruolo di mezzala.