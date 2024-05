Ecco Lorran, ha 17 anni e costa 50 milioni

Ha fatto innamorare subito i tifosi del Flamengo. Si chiama Lorran e sta regalando spettacolo nel “Brasileirão”. Un gol di sinistro e un assist per Pedro nella partita con il Corinthians: il tecnico Tite, ex ct della Seleçao, l’ha sostituito a due minuti dalla fine per fargli sentire gli applausi del Maracanã. E’ un trequartista, un numero 10 classico, anche se porta il 19 sulla maglia: colpi geniali, finte, un calcio che è musica. Nel 4-2-3-1 gioca tra l’ex romanista Gerson ed Everton, dietro a Pedro, rilanciato dal Flamengo dopo l’esperienza faticosa nella Fiorentina.