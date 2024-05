Leny Yoro, si muove anche il Real Madrid

Il Real Madrid si è informato. Ha cominciato a parlare con il Lille di Leny Yoro : lo segue da diversi mesi. Anche Butragueño , Casillas e Roberto Carlos - i tre consiglieri del presidente Florentino Perez - lo hanno studiato e promosso. Ha diciotto anni, è un difensore centrale, è alto un metro e 90: può diventare, per i blancos, un affare come quello che fu realizzato nel 2011 con Raphaël Varane , scoperto molto giovane nel Lens . Lo cercano tutte le big d’ Europa : dal Paris Saint Germain al Manchester City , dal Bayern al Liverpool . Si è mosso anche il Napoli . Costa quaranta milioni e ha un contratto che scade nel 2025. Il suo procuratore è Jorge Mendes .

IL TAVOLO - L’idea del Real Madrid è quella di prenderlo subito e lasciarlo un altro anno in Ligue 1. Yoro è francese, è nato a Saint-Maurice il 13 novembre del 2005, ma i suoi genitori sono ivoriani. E’ il leader della difesa del Lille, ha esordito a sedici anni e dopo pochi mesi ha soffiato il posto a Samuel Umtiti. Il suo primo estimatore è Thierry Henry, che l’ha fatto esordire nella Francia Under 21 e nell’Under 23. Chi lo ha allenato, da Stephane Pichot a Paulo Fonseca, è convinto che Yoro possa conquistarsi un posto nella nazionale di Didier Deschamps già nel Mondiale del 2026 che si disputerà in Canada, Messico e negli Stati Uniti. A livello di stile di gioco ricorda un po’ Van Dijk: anticipo, colpo di testa, una maturità sorprendente in rapporto all’età. Si occupa dei centravanti, è svelto e agile, imposta l’azione, gestisce il pallone con personalità. Famiglia di calciatori: anche suo padre Alain ha indossato la maglia del Lille. Dopo Warren Zaïre-Emery, diciotto anni, mediano del Paris Saint Germain, è l’under 20 che vale di più in Ligue 1.