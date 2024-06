Wesley fa innamorare il Corinthians

Quando segna, Wesley allarga le braccia a forma di aquilone. Ha fatto innamorare il Corinthians , che ha usato una tattica molto semplice: per dormire tranquillo e sventare il rischio di qualche azione di disturbo, il club di San Paolo ha inserito nel contratto, stipulato fino al 31 dicembre del 2027, una clausola da cinquanta milioni di dollari. Niente sconti: è questo il senso del messaggio che rimbalza dagli uffici del Corinthians. Non mancano gli estimatori per questo attaccante esterno, che ha diciannove anni e viene considerato perfetto per il 4-3-3 e il 4-2-3-1. La prima offerta era stata presentata qualche mese fa dall’ Udinese . Poi è entrato in azione l’ Arsenal . E a farsi avanti, un po’ dopo, è stato il West Ham .

LA LINEA - Risultato? Il prezzo non cambia. Il Corinthians continua a ritenere blindato il cartellino di Wesley. A patto che qualche società straniera non si presenti con una borsa piena di soldi. L’attaccante è sbocciato nel vivaio bianconero. Svelto, elegante, in grado di saltare l’avversario e di garantire la superiorità numerica. Cinque gol e tre assist in trentuno presenze da 2.051 minuti. Nella quarta giornata del Brasileirão ha segnato una doppietta al Fluminense. La partita è finita 3-0, Wesley è uscito dal campo, alla Neo Quimica Arena, tra gli applausi dei tifosi e del tecnico Toni Oliveira. Maglia numero 36, gioca quasi sempre in un tridente completato da Pedro Henrique e dal paraguaiano Romero. E’ alto un metro e 80, è un destro naturale, ma viene schierato sulla fascia sinistra. E’ nato a San Paolo il 5 marzo del 2005, è stato allenato in passato anche da Vanderlei Luxemburgo, Danilo e Mano Menezes. Fa parte del Brasile Under 20.