Alex Perez si è promesso all’Inter

Età, prospettive di crescita, costi contenuti: l’ Inter si è concentrata su Alex Perez . Un’operazione in linea con quella chiusa nella scorsa estate con l’ Aarhus per Yann Bisseck . E’ spagnolo, gioca in difesa, è un centrale, ha diciotto anni e il suo contratto con il Betis Siviglia scade nel 2025. Gioca nella squadra B, allenata da Alberto Gonzalez : sette partite e un gol al Racing Cartagena . Non ha ancora esordito nella Liga , ma il tecnico Manuel Pellegrini ha consigliato ai dirigenti di blindarlo. Il problema è che Alex Perez ha già scelto l’ Inter e non ha intenzione di rinnovare.

LA TRATTATIVA - Il suo procuratore, Albert Botines, si è incontrato con il club di Oaktree negli uffici in viale della Liberazione. L’idea dell’Inter è di prenderlo in prestito con obbligo di riscatto. Un affare da tre milioni. Che richiede però una serie di passaggi. Alex Perez ha posto una condizione: accetterà di prolungare il contratto fino al 2026 con il Betis solo a patto che il club andaluso trovi subito l’intesa con l’Inter per la cessione a titolo definitivo tra dodici mesi. Altrimenti aspetterà di entrare in regime di svincolo. Botines sta lavorando all’operazione. Alex Perez spinge per l’Inter. Ha origini mozambicane, è nato a Madrid il 10 maggio del 2006. Un metro e 93, 82 chili, i tecnici che lo hanno visto crescere nel Rayo Vallecano (che l’ha scoperto a dodici anni) e poi nel Betis lo paragonano a Piqué. Non piace solo all’Inter: ha ricevuto offerte dal Salisburgo, dal Valencia e dall’Atletico di Simeone. Ma Alex Perez ha già espresso la preferenza. Nessuna retromarcia.