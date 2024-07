Doué e i 129 milioni già spesi dal Bayern

Sui giornali tedeschi sono state pubblicate le foto del Bayern Monaco in ritiro tra le montagne di Tegernsee, in Germania, a quasi ottocento metri di altitudine. Allenamenti di mattina e di pomeriggio. Con un finale: il tecnico Vincent Kompany e alcuni giocatori, a volte, hanno chiuso la giornata facendo il bagno nel fiume. E’ un Bayern rivoluzionato. Ha deciso di ripartire da Kompany, molto stimato da Pep Guardiola e retrocesso nella scorsa stagione con il Burnley. Sul mercato si è preso un ruolo da protagonista. Finora ha speso 129,5 milioni: 55 per Olise, ala destra, ex Crystal Palace; 51 per Palinha, mediano, arrivato dal Fulham; 23,5 per Hiroki Ito, difensore centrale, giapponese, salito alla ribalta nello Stoccarda e seguito in passato dal Napoli.