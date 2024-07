Jeltsch, dai consigli di Klose alle offerte della Bundesliga

SOTTO OSSERVAZIONE - Nel gruppo di Klose c’è un difensore centrale che ha già richiamato l’attenzione delle big: si chiama Finn Jeltsch, ha diciotto anni, è nato il 17 luglio del 2006 a Neuendettelsau, in Baviera. Ha rinnovato il contratto per tre stagioni, fino al 2027. L’ha firmato alla metà di giugno. Era stato cercato dallo Stoccarda e dal Borussia Dortmund, ma l’idea del Norimberga è quella di tenere Jeltsch per un altro anno. La scuola di Klose, l’esperienza nella Zweite Liga, la prospettiva di essere titolare. È un destro naturale, è alto un metro e 88, colpisce per la maturità. È stato campione d’Europa e del mondo con la Germania Under 17 di Christian Wück.