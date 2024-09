Magassa e la next generation del Monaco

Il problema della partenza di Fofana è stato risolto subito. I venti milioni del Milan sono rimasti sul conto in banca del Monaco , che ha trovato in casa l’erede del mediano: si chiama Soungoutou Magassa , classe 2003, un metro e 90, tackle, dinamismo, ordine e qualità. È francese, è nato a Stains , a venti minuti di macchina da Parigi . Compirà ventuno anni l’8 ottobre. Ha origini maliane e ha affidato la procura alla sua famiglia. Nel 4-4-2 disegnato dal tecnico austriaco Adi Hütter si muove accanto al senegalese Lamine Camara (2004), arrivato alla fine di luglio dal Metz e inseguito iun precedenza anche dalla Lazio . Magassa è entrato nei radar delle big d’Europa. Recupera tanti palloni, protegge la difesa, organizza il pressing con Camara. Garantisce equilibrio e sostanza al reparto.

IL CENTENARIO - Ha un contratto fino al 2027, è un altro dei tesori di un Monaco che continua a investire sui giovani. È un anno speciale per il club del Principato. Festeggia il centenario e in Champions ha esordito battendo per 2-1 il Barcellona con i gol di altri due gioielli: il trequartista Maghnes Akliouche (2002) e il centravanti George Ilenikhena (2006). Magassa si è distinto anche alle Olimpiadi con la nazionale di Thierry Henry, cha ha deciso poi di lasciare la federazione: la Francia ha chiuso con l’argento, si è piazzata al secondo posto, perdendo la finale contro la Spagna.