Alan Lescano, la maglia dell’Argentinos Juniors e le offerte dall’Europa

L’ATLETICO MADRID - Mancino, un metro e 82, quindici partite, tre gol (contro Rosario Central, River Plate e Newell’s Old Boys), due assist. È nato a San Carlos de Bolívar l’11 novembre del 2001. È stato allenato anche da Nestor Gorosito, Sebastian Romero, Gabriel Milito (fratello di Diego) e Pablo Guede, il tecnico che ha inciso di più sulla sua scalata nell’Argentinos Juniors. Ha un contratto fino al 31 dicembre del 2027, lavora per ricevere un’occasione in Europa. Piace all’Atletico Madrid, Simeone lo studia da diversi mesi. Nell’Argentinos Juniors si è imposto: dieci gol e quattro assist in quarantacinque partite tra campionato e coppe.