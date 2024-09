Matheus Martinelli, il “piccolo Xavi” del Fluminense

Non sono fratelli e neppure cugini. Matheus Martinelli non è parente di Gabriel, ala sinistra dell’Arsenal e del Brasile. È nato il 5 ottobre del 2001 in provincia di San Paolo, in una città che si chiama Presidente Prudente. Si prepara a compiere 23 anni. Gioca nel Fluminense, è un regista classico, ha il doppio passaporto: brasiliano e italiano. I tifosi del Tricolor lo hanno soprannominato “il piccolo Xavi”.