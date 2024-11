Simpson-Pusey e le lezioni di Guardiola

La foto scattata negli uffici del City, con Guardiola dietro la scrivania, ha fatto il giro del mondo. Pep ha firmato un nuovo contratto fino al 2027. Non si ferma, dopo i diciotto trofei vinti dal 2016: sei Premier, quattro Coppe di Lega, due Coppe d’Inghilterra, tre Community Shield, una Champions, una Supercoppa Europea e un Mondiale per club. Avanti nel segno della continuità, così ha deciso lo sceicco. Anche se qualcosa, a livello di struttura dirigenziale, cambierà: il direttore sportivo Txiki Begiristain andrà via in estate e verrà sostituito da Hugo Viana, che sta svolgendo un ottimo lavoro nello Sporting Lisbona. L’obiettivo? Aumentare la collezione di successi: “Questa è la mia nona stagione qui - ha dichiarato Guardiola -. Abbiamo vissuto tanti momenti meravigliosi insieme e ho un sentimento davvero speciale per questa squadra. Ecco perché sono così felice di restare per altre due stagioni”.