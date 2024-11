Javi Puado e la missione dell’Espanyol

Allo stadio Cornellà-Prat, dove l’Espanyol è amore e passione, i tifosi lo considerano un riferimento: a giugno Javi Puado ha riportato con quindici gol i "blanquiazules” nella Liga dopo due anni e può diventare l’uomo del destino anche in questa stagione. L’avvio in campionato è stato in salita: la squadra allenata da Manolo González occupa il penultimo posto con dieci punti. Ma Javi Puado è un po’ l’arcobaleno dell’Espanyol: porta ottimismo e reti, ne ha già firmate cinque.