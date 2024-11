Youri Baas, che scalata nell’Ajax ridisegnato da Farioli

L’amministratore delegato Ernst Boekhorst e il consulente esterno Louis Van Gaal gli hanno affidato il delicato compito di ricostruire l’ Ajax . Francesco Farioli , 35 anni, toscano di Barga , provincia di Lucca , ha firmato un contratto per tre stagioni, fino al 2027. Il club olandese ha speso un milione e mezzo per convincere il Nizza a liberare il tecnico, che nella scorsa stagione aveva conquistato un quinto posto in Ligue 1 e la qualificazione in Europa League . Il bilancio dei suoi primi quattro mesi trascorsi ad Amsterdam è positivo. I lancieri, dopo dodici giornate, sono terzi in classifica a -7 dal Psv Eindhoven , ma devono recuperare la partita con l’ Utrecht , che li precede di due punti. L’altro obiettivo è quello di proseguire il viaggio in Europa: l’ Ajax è secondo, a -2 dalla Lazio . E il 12 dicembre affronterà proprio i biancocelesti nella sesta giornata del torneo.

IL MODULO - Farioli è ripartito dal 4-3-3. Sta sviluppando un lavoro interessante. Ha valorizzato diversi giovani: il terzino sinistro Jorrel Hato (2006), il difensore centrale Josip Sutalo (2000), la mezzala Kenneth Taylor (2002), il mediano-regista Kian Fitz-Jim (2003), l’attaccante esterno Mika Godts (2005) e il centravanti Brian Brobbey (2002). Ha rigenerato Davy Klaassen, sei gol in Eredivisie. Ha consegnato la fascia di capitano a Jordan Henderson, 34 anni, inglese, ex Liverpool. Può contare sull’esperienza di Wout Weghorts (1992), un 9 classico, che parte spesso dalla panchina e sposta gli equilibri: quattro reti tra campionato e coppe. Un ventaglio di soluzioni che comprende Daniele Rugani, in prestito dalla Juve, utilizzato finora 285 minuti.

LA NUOVA DIFESA - Farioli ha sposato la storica cultura dell’Ajax. Quella di creare valori pescando all’interno del “De Toekomst”, che equivale alla Masia del Barcellona: la casa dei giovani. In difesa ha puntato su un altro prodotto del vivaio: Youri Baas, ventuno anni, mancino, olandese, titolare accanto a Sutalo. Dieci presenze in Eredivisie e un gol al Fortuna Sittard. È un centrale, è alto un metro e 82, è tornato all’Ajax in estate dopo il prestito al Nec Nijmegen: ventisette partite e tre reti con il tecnico Roger Meijer. Rapido nei recuperi, ordinato in costruzione. È nato a Oostvoorne il 17 marzo del 2003. È uno dei pilastri dell’Under 21 di Michael Reiziger, ex terzino del Milan: in nazionale gioca vicino a Ryan Flamingo, classe 2003, nuovo tesoro del Psv Eindhoven ed ex Sassuolo Primavera. Ha un contratto fino al 2026, l’Ajax sta lavorando per prolungare l’accordo.