Tomas Araujo, ecco la chiave per portare Antonio Silva alla Juve

Jorge Mendes lavora per portare Antonio Silva alla Juve. Prestito con diritto di riscatto. Si è già confrontato con il Benfica. Rispetto alla scorsa estate, lo scenario è cambiato. Il presidente Rui Costa aveva blindato il difensore centrale con una clausola da cento milioni. L’idea era quella di aprire un’asta con i club della Premier League, proprio come era avvenuto nel 2020 per Ruben Dias, acquistato dal Manchester City per 71,6 milioni, bonus compresi. Dalla metà di settembre, però, Antonio Silva non è più titolare nel Benfica, dopo che il tecnico tedesco Roger Schmidt è stato esonerato. Solo tredici presenze tra Primeira Liga e coppe: un gol di testa al Santa Clara e un assist. Sul centro-destra, nella difesa a quattro, accanto all’argentino Nicolas Otamendi, gli viene preferito Tomas Araujo. È stato il nuovo allenatore Bruno Lage a ridisegnare le gerarchie. L’ha lasciato sei volte in panchina nelle ultime otto partite di campionato.