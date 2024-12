Di Lollo, la rivelazione del Boca Juniors di Gago

Walter Samuel , soprannominato “The Wall”, rimane un totem per i tifosi del Boca Juniors . E’ stato votato come il difensore centrale più forte nella storia del club di Buenos Aires . Non sono mancati, alla Bombonera , stopper di grande valore: da Vicente Pernía , che vinse due Coppe Libertadores con gli Xeneizes nel 1977 e nel 1978, a Roberto Mouzo , che vanta il record di presenze (426 partite e quindici anni con la maglia gialloblù tatuata). Adesso nella casa del Boca si segue l’evoluzione di Lautaro Di Lollo , vent’anni, destro naturale, promosso titolare dal tecnico Fernando Gago , ex mediano del Real Madrid e della Roma .

MASCHERANO - Di Lollo si è formato nella cantera del Boca, ha firmato il primo contratto da professionista a diciotto anni e ha esordito il 4 aprile dl 2023 contro i boliviani del Nacional Potosí, gara pareggiata (0-0) e valevole per la Coppa Sudmericana. Si è conquistato la stima di Javier Mascherano, responsabile dell’Argentina Under 20. “El Jefecito” l’ha utilizzato diciassette volte. Di Lollo è un centrale molto ordinato: un metro e 87, istinto e rapidità. E’ stato blindato fino al 2028. A livello giovanile, con il Boca Juniors Under 20, ha conquistato una Coppa Libertadores e una Coppa Intercontinentale. Maglia numero 2, giocava accanto a Valentini Fascendini, che ora è stato ceduto all’Union di Santa Fe. L’allenatore era Silvio Rudman.

UN ALTRO MURO - Prima Diego Martinez e poi Fernando Gago hanno puntato sulla crescita di questo difensore, che si adatta a giocare anche nel ruolo di terzino. Dodici presenze in Superliga: dieci dall’inizio. Nelle ultime tre partite - contro Huracan, Newell’s Old Boys e Independiente - il Boca Juniors non ha subìto gol. Di Lollo è rimasto in campo 270 minuti. Gago l’ha schierato al fianco di Marcos Rojo, classe 1990, ex Sporting Lisbona e Manchester United. Esperienza e gioventù. Di Lollo è la soluzione a costo zero per sostituire Aaron Anselmino, classe 2005, che il Chelsea ha già acquistato per 16,5 milioni e porterà a Stamford Bridge all’inizio di luglio.