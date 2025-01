Petar Sucic e le manovre dell’Inter

Sucic e l’Inter

Petar Sucic guida la nuova gioventù della Dinamo. Mediano o mezzala, ventuno anni, un metro e 83. Due gol in Champions, contro il Monaco e lo Slovan Bratislava. Una rete in campionato al Sibenik. Lo segue l’Inter, potrebbe arrivare alla Pinetina in estate. E’ nato in Bosnia, a Livno, il 25 ottobre del 2003, ma è croato. Ha un contratto che scade nel 2028, costa dodici milioni. Ora è fermo. Sta recuperando dopo una frattura al metatarso del piede destro, dovrebbe rientrare alla fine di febbraio. Si era infortunato il 20 novembre, in allenamento, prima delle sfide con il Rijeka e l’Hajduk di Gattuso. Tiro da fuori area, geometrie, tackle: l’idea dell’Inter è di farlo crescere accanto a Calhanoglu e Barella.

Famiglia e pallone

Petar è il cugino Luka Sucic, ventidue anni, che gioca nella Real Sociedad dal 2023: centrocampista completo, di lotta e di governo, lo aveva studiato la Lazio. In quel periodo indossava la maglia del Salisburgo. Piaceva al direttore sportivo Tare, che all’epoca cercava un possibile sostituto di Milinkovic.