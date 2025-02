De Cat, il bambino d’oro dell’Anderlecht

Studia matematica e storia. Arriva al campo con lo zaino sulle spalle. Libri e pallone. Nathan De Cat trascorre le sue mattine tra i banchi della scuola, frequenta il college dell’Anderlecht. Poi, terminate le lezioni, si concentra sul calcio e sugli schemi. Ha sedici anni, è un mediano-regista e viene considerato uno dei giovani più promettenti in Belgio. Il 20 febbraio ha esordito in Europa League durante la sfida terminata 2-2 con il Fenerbahçe di José Mourinho. Otto minuti in vetrina, un premio ricevuto dal tecnico David Hubert. Maglia numero 74, un impatto dolce. Ha gestito con personalità una serie di palloni, dimostrando visione di gioco e geometrie.