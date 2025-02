Biereth, subito due triplette nel Monaco

Le caratteristiche

Rapidità, eleganza, cambi di marcia e di direzione. Ha firmato un contratto fino al 2029 con il Monaco. Si è presentato in Ligue 1 con due triplette (all’Auxerre e al Nantes) e una rete al Rennes. Subito titolare nella squadra allenata da Adi Hütter, che si affida al 4-2-3-1. Alle spalle di Biereth, un metro e 87, destro naturale, si muovono di solito Akliouche (2002, un gioiello che vale già quaranta milioni), il giapponese Minamino (ex Liverpool) e il marocchino Ben Seghir, vent’anni, ala sinistra, sei gol e tre assist, altro talento che può diventare una ricca plusvalenza.

La storia

Biereth è gestito dagli agenti della Roof, scuderia tedesca che cura anche gli interessi di Van Dijk. Ha iniziato a giocare nell’Academy del Fulham. Poi è stato scoperto dai dirigenti dell’Arsenal. Una carriera in viaggio. Nel 2022 è stato ceduto in prestito da Edu (direttore sportivo dei Gunners) al Waalwijk, in Olanda. E nel 2023 è stato girato in Scozia al Motherwell. A gennaio del 2024 hanno bussato alla porta i dirigenti dello Sturm Graz. Sei mesi di prestito e il riscatto a giugno per nove milioni. In Austria ha segnato 23 gol in 47 partite tra campionato e coppe. A portarlo al Monaco sono stati il direttore sportivo Carlos Aviña Ibarrola e Drissa Diallo, responsabile dell’area scouting.