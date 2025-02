Marmol, la Roma continua a studiarlo

Mika Marmol era un’idea della Roma per il mercato di gennaio. Florent Ghisolfi aveva impostato la trattativa con Luis Helguera , direttore sportivo del Las Palmas e fratello dell’ex giallorosso Ivan . Il problema è nato per il prezzo. Dodici milioni, senza margini di sconto. I contatti sono proseguiti per due settimane, poi la Roma ha deciso di spostare l’attenzione sul danese Victor Nelsson , arrivato in prestito dal Galatasaray .

Le relazioni

Marmol è un nome che può tornare di moda in estate. La Roma continua a seguirlo. E’ catalano, è cresciuto a Tarrasa, in provincia di Barcellona. Difensore centrale, classe 2001, ventiquattro anni il primo luglio. Un metro e 81, mancino, rapido, forte nell’anticipo. Ha un contratto che scade nel 2026. Finora ha sempre rinviato i discorsi legati al rinnovo. A luglio è orientato a lasciare il Las Palmas. Ha cominciato a giocare nello Jabac Tarrasa, piccolo club della sua città.

Scuola Barcellona

Nel 2018 è entrato nel vivaio del Barcellona. E’ stato allenato a livello giovanile da Franco Artiga, poi è passato alla squadra B, guidata da Xavier Garcia Pimienta e Sergi Barjuan. Nel 2022 si è svincolato, ha firmato per l’Andorra: trentasette presenze, un gol e un assist in Segunda Division. Era uno dei riferimenti del tecnico Eder Sarabia. Giocava in coppia con Adrià Vilanova. Il Las Palmas l’ha preso nell’estate del 2023: 1,9 milioni. Impatto positivo con la Liga: trentasei partite. E altre diciannove in questo campionato, durate il quale l’allenatore Diego Martinez l’ha schierato a volte anche nel ruolo di terzino sinistro. La Roma resta in prima fila.