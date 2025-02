Belocian e il Bayer Leverkusen del futuro

Continua nel Bayer Leverkusen la brillante tradizione dei difensori centrali, cominciata nel 2002 con il brasiliano Juan, che il club tedesco aveva scoperto nel Flamengo, in attesa di portarlo in Germania e di venderlo alla Roma. Tante intuizioni, un lavoro profondo a livello di scouting. Dopo Juan era stato il turno di Lucio, 136 partite e 6 trofei con l’Inter. Plusvalenze magiche per il conto in banca del Bayer. Ora sul mercato salgono le quotazioni di Hincapié e Tapsoba, mentre Kossounou è stato girato nella scorsa estate in prestito all’Atalanta con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Il rimpianto riguarda, invece, il capitano Tah, che ha aiutato la squadra di Xabi Alonso a vincere nella passata stagione la Bundesliga e la Coppa di Germania. Nonostante il pressing dei dirigenti, Tah ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno. In prima fila c’è il Bayern Monaco.