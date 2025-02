Nedeljkovic e la Serbia di Stojkovic

È cresciuto nel centro sportivo della Stella Rossa . È un terzino destro, ha diciannove anni e gioca nel Lipsia , ma il cartellino appartiene all’ Aston Villa . Kosta Nedeljković è un classe 2005, è nato a Smederevo , nel distretto di Podunavlje , il 16 dicembre. È già entrato nel gruppo della nazionale serba. Un metro e 84, si occupa dell’ala e partecipa alla manovra. Si sovrappone ai centrocampisti. Rispetto all’età, è una sorpresa: non sbaglia le letture, è attento, spinge sulla fascia. Il Lipsia si è garantito un diritto di riscatto. Prezzo da concordare, però. E l’Aston Villa, seguendo i suggerimenti di Unai Emery , ha intenzione di riportarlo a Birmingham .

Trattativa a sorpresa

Nedeljković si è formato nella scuola prestigiosa della Stella Rossa. Da gennaio a giugno del 2023 ha giocato nel Graficar. Il Lipsia l’ha preso da un mese, il 3 febbraio, sul filo di lana, a poche ore dalla chiusura del mercato. Marco Rose l’ha fatto esordire in Bundesliga nella sfida pareggiata (0-0) con l’Augsburg. Nedeljković può essere utilizzato da terzino puro, in una linea difensiva a quattro. Oppure da esterno di centrocampo, coprendo tutta la fascia. Ha scelto la maglia numero 21. Sei presenze nella Serbia: quattro da titolare. Il ct Dragan Stojkovic sta ricostruendo la nazionale in vista del mondiale del 2026.