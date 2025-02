Rothe, il treno della Germania baby

La Germania Under 21

"Der Zug”, il treno: è questo il suo soprannome. Sul binario di sinistra viaggia a un’altra velocità. Ha vent’anni, è tedesco, gioca nell’. Nella sua fascia d’età, in, Tomrappresenta una delle attrazioni della. Potenza, strappi, un metro e 93. Due gol e tre assist in campionato. È costato cinque milioni e mezzo, è stato acquistato il 7 luglio. Ilsi è garantito il diritto di riportarlo a casa. Ma al doppio della cifra incassata.

Rothe ha risorse importanti che gli sono state riconosciute anche da Antonio Di Salvo, il tecnico della Germania Under 21. Rapidità e progressione. Ha segnato all’Hoffenheim e all’Holstein Kiel. Viene utilizzato dall’allenatore Steffen Baumgart nel ruolo di terzino classico, in una linea a quattro, oppure come esterno a centrocampo. Diciassette presenze: tredici volte è stato schierato nel blocco dei titolare. Indossa la maglia numero 15.