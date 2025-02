Larsson, l’Eintracht chiede 35 milioni

È nato in Svezia, nella regione di Götaland, in un piccolo paese che si chiama Svarte: mare, spiagge, alberghi, piste ciclabili e turismo estivo. Hugo Larsson è uno dei segreti dell’Eintracht Francoforte di Dino Toppmöller. È un mediano, ha diciannove anni e in Bundesliga si sta consacrando. Lotta, disegna il gioco, prova il tiro da fuori area: un metro e 87, centrocampista moderno e completo, sta tracciando la strada per una carriera di prima fascia. L’Eintracht l’ha scoperto nel Malmö, l’ha acquistato nell’estate del 2023. Un investimento da 9 milioni. Una scelta che si sta rivelando indovinata.